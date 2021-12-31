بريطانيا تسجل مستوى قياسيا للحرارة في ليلة رأس السنة

سجلت بريطانيا اليوم الجمعة أعلى حرارة على الإطلاق لمثل هذا اليوم من السنة، حيث تخطت الحرارة 15 درجة مئوية شمال شرقي البلاد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية (ميت أوفيس) عبر "تويتر" أن "كونينغسبي" في "لينكولنشر" سجلت حرارة بلغت 15,3 درجة مئوية وهو ما يعني أن اليوم هو أكثر ليلة رأس سنة حرا في المملكة المتحدة.

وكانت الحرارة القياسية السابقة سجلت عام 2011 حين بلغت الحرارة 14,8 درجة مئوية في مدينة "كولوين باي" الساحلية في ويلز.

وكان مركز المعلومات المناخية الوطنية في هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، أعلن أمس في بيان أن المملكة المتحدة شهدت هذا العام "مستويات من الحر والجفاف أعلى بقليل من المعدل إجمالا، مع اختلافات في مختلف أنحاء البلاد، خصوصا على صعيد كمية الهطل".

المصدر: "أ ف ب"