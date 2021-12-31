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بريطانيا.. واحد بين كل 15 من سكان لندن قد يكون مصابا بكورونا

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بريطانيا.. واحد بين كل 15 من سكان لندن قد يكون مصابا بكورونا
Reuters
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رجح مسؤولون بريطانيون إصابة واحد بين كل 15 من سكان العاصمة لندن بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير قبل حلول العام الجديد.

وسبق ورجح مكتب الإحصاء البريطاني أن أكثر من مليوني شخص في المملكة أصيبوا بكورونا خلال الأسبوع الأخير قبل عيد الميلاد، حيث ثبتت إصابة شخص واحد بين كل 25.

وتشهد بريطانيا زيادة في الإصابات بمتحور "أوميكرون" سريع الانتشار، لكن الحكومة تأمل في أن تستمر الأنشطة الاقتصادية بفضل برنامجها الشامل للتطعيم واحتمال أن تكون الأعراض الناتجة عن "أوميكرون" أقل شدة.

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وكشفت التقديرات حتى يوم الجمعة والتي تغطي الأسبوع حتى الـ23 من ديسمبر، أن "معدل الإصابة بكوفيد-19 في إنجلترا زاد إلى شخص من كل 25، مقارنة مع شخص من كل 35 بين 13 و19 ديسمبر".

كما سجل أحدث تقدير لمعدل الإصابات في ويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية، إصابة شخص بين كل 40.

المصدر: وكلات

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