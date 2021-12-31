كازاخستان.. اندلاع حريق في زورقين سياحيين ومقهى عائم
Sputnik
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أفادت وسائل الإعلام الكازاخية باندلاع حريق في زورقين سياحيين ومقهى عائم في أوست كامينوغورسك شرقي البلاد.
وأشارت وكالة "YK-news.kz" الكازاخية نقلا عن إدارة الطوارئ في المنطقة أن "حريقا اندلع بزورقين سياحيين ومقهى عائم، وتراوحت مساحة الحريق بين 50 و60 مترا مربعا".
وأشارت الوكالة إلى أن 60 فردا من رجال الدفاع المدني و11 قطعة من المعدات وصلت إلى مكان الحادث.
ولم يكشف بعد عن أسباب الحريق، كما لم يعلن عن سقوط ضحايا أو مصابين.
المصدر: وكالات
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