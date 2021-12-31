بريطانيا تقرّ استخدام عقار "فايزر" المضاد لكورونا

وافقت بريطانيا على استخدام دواء مضاد لكورونا من إنتاج شركة "فايزر" للمرضى الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، ويعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة والمعرضين لخطر تفاقم حالتهم المرضية.

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وقالت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، إن أقراص "باكسلوفيد" تكون أكثر فاعلية عند تناولها خلال المراحل المبكرة من الإصابة.

وأوصت باستخدام الدواء في غضون خمسة أيام من بداية ظهور الأعراض.

وكانت شركة "فايزر" أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أن "باكسلوفيد" أظهر فاعلية تصل إلى 90 في المئة، في تقليل حالات دخول المستشفيات والوفيات بالنسبة للمرضى المعرضين لمخاطر عالية، وتشير الدراسات المعملية التي جرت مؤخرا إلى أن الدواء يحتفظ بفاعليته في مواجهة المتحور "أوميكرون" سريع الانتشار.

وجاءت موافقة بريطانيا على الدواء في وقت تسعى فيه البلاد لمواجهة الارتفاع القياسي في حالات الإصابة اليومية بكورونا في فصل الشتاء وسط الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون".

المصدر: "رويترز"