الشخصيات الأكثر ذكرا في الصحافة الروسية عام 2021

دلت معطيات "منظومة تحليل الأخبار المتكاملة (SCAN)، التابعة لوكالة "إنترفاكس"، على أن الرئيس فلاديمير بوتين بات مجددا الشخصية الأكثر ذكرا هذا العام في الصحافة الروسية.

ومع حلول نهاية عام 2021، تمت الإشارة إلى ذكر الرئيس الروسي في مواد وسائل الإعلام الروسية ذات التوجه السياسي والمالي والاقتصادي، 4009402 مرة.

وجاء في المركز الثاني في هذا الترتيب، الرئيس الأمريكي جو بايدن. تم ذكره مليون و453017 مرة واحتل المركز الأول في قائمة الأجانب من تصنيف SCAN-2021.

وضم تصنيف الشخصيات الروسية، بالإضافة إلى الرئيس بوتين، المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف (612333 مرة والمركز الثاني).

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وشغل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين المركز الثالث (597950 مرة). وجاء رابعا المعارض أليكسي نافالني (578607 مرة)، ومن ثم عمدة موسكو سيرغي سوبيانين (551750 مرة، المركز الخامس). وحل في المركز السادس في التصنيف وزير الخارجية سيرغي لافروف.

المصدر: إنترفاكس