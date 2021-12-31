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سائق مخالف يدهس شرطيا بسيارته (فيديو)

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سائق مخالف يدهس شرطيا بسيارته (فيديو)
Reuters
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قالت شرطة نيويورك، إن ضابطا تعرض لعملية دهس وأصيب بجروح طفيفة، خلال محاولته توقيف إحدى السيارات.

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ونشر موقع "يوتيوب" مقطع فيديو يظهر لحظة دهس شرطي أمريكي حاول إيقاف سيارة في مدينة نيويورك، بسبب انتهاء صلاحية لوحات ترخيصها.

ويظهر الفيديو أن المشتبه به كان يكافح للبقاء داخل السيارة بينما يحاول الضابط سحبه من ذراعه.

وأوضحت الشرطة أن ضابطين حاولا إيقاف مركبة في برونكس بسبب انتهاء صلاحية لوحات ترخيصها، إلا أن السائق لم يمتثل لأوامر الشرطة وانطلق مسرعا مصطحبا معه أحد الضباط الذي كان يمسكا بالسيارة.

وتم جر الضابط لبضعة أمتار ودهسه جزئيا، بعد وقوعه على الأرض.

وأصيب الضابط في الكتف وتم نقله إلى المستشفى ولكن من المتوقع أن يكون بخير.

المصدر: RT

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