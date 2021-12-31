أردوغان في رسالة العام الجديد: نتعهد بتحقيق أهداف 2023 وبناء بلدنا القوي

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة العام الجديد للشعب التركي، متعهدا بتحقيق أهداف 2023 وجعل بلاده من أكبر 10 اقتصادات بالعالم وبناء "بلدنا الكبير والقوي".

وأكد أن "تركيا الجديدة ماضية بطريقها عبر ديمقراطيتها القوية ونهضتها من دون تنازل في عزيمتها بشأن تحديد مستقبلها بإرادتها"، مضيفا: "أسأل الله أن يحمل عام 2022 الخير لأمتنا والبشرية جمعاء".

وأفاد بأنه "ظهر جليا في 2021 عدم إمكانية استمرار النظام العالمي الذي أسسته الدول المتقدمة على حساب معاناة البشرية وبؤسها"، وقال: "نتعهد لشعبنا بتحقيق أهداف 2023 وجعل تركيا من أكبر 10 اقتصادات في العالم وبناء بلدنا الكبير والقوي".

وأكد أردوغان أن تركيا الجديدة ماضية في طريقها عبر ديمقراطيتها القوية ونهضتها من دون تنازل في عزيمتها بشأن تحديد مستقبلها بإرادتها.

المصدر: TRT