إيران.. الحرس الثوري يعلن مقتل مسلحين متورطين باغتيال اثنين من ضباطه

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة مقتل مهراب شه بخش الذي وصفه بأنه "زعيم جماعة مسلحة إجرامية تسببت بمقتل عناصر من الحرس الثوري" بعد الاشتباك معها قبل أيام.

وقال الحرس الثوري في بيان له إنه بعد مقتل اثنين من مقاتلي "مقر القدس" التابع للحرس، خلال أداء مهامهم وإثر اشتباكهم مع "مجموعة من الأشرار المسلحة ومرتزقة الاستكبار العالمي"، تم استهداف هذه المجموعة "في عملية دقيقة" بعد تعقب استخباراتي، حيث تم القضاء على المتورطين في الجريمة.

وأضاف البيان أن العملية المفاجئة استهدفت "المجرم الشهير" محراب شه بخش واثنين من شركائه الذين "عملوا على زعزعة استقرار المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد".

وتشير بعض المصادر إلى أن استهداف هذه الجماعة تم بالمسيرات الدقيقة، في سابقة من نوعها لاستخدام المسيرات لضرب أهداف في الداخل الإيراني.

المصدر: RT