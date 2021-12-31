إسرائيل تبرم صفقة لشراء طائرات أمريكية بقيمة ملياري دولار
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2wh
قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الجمعة إنها وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء 12 طائرة هليكوبتر وطائرتين للتزود بالوقود من من إنتاج شركة "بوينغ".
وقالت الوزار إنها وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء 12 طائرة هليكوبتر من طراز (سي.إتش-53 كيه) من إنتاج شركة لوكهيد مارتن وطائرتين للتزود بالوقود من طراز (كيه.سي-46) من إنتاج بوينغ.
وقدرت الوزارة القيمة الإجمالية للصفقة بنحو ملياري دولار.
المصدر: "رويترز"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.