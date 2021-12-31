إندونيسيا تسمح لأكثر من 100 لاجئ من الروهينغا بدخول أراضيها

سمحت إندونيسيا، اليوم الجمعة، للاجئين من الروهينغا بالنزول من قاربهم، بعد أن رضخت لضغوط دولية لمنحهم اللجوء.

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وسمحت السلطات الإندونيسية لأكثر من 100 لاجئ من الروهينغا بالنزول من قاربهم، الذي كان يسير على غير هدى قبالة ساحل البلاد الغربي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد أن رضخت لضغوط دولية لمنحهم اللجوء.

وفي مقطع فيديو اطلعت عليه وكالة "رويترز" غادرت المجموعة التي تضم نساء وأطفالا بالأساس القارب وسط هطول أمطار غزيرة واستقلوا حافلة بينما قامت السلطات برشهم بالمطهرات.

المصدر: "رويترز"