لافروف: واشنطن تحاول الحصول على تنازلات بواسطة الحد من إصدار التأشيرات

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة تفرض القيود بشكل مصطنع على إصدار تأشيرات للروس غير المهاجرين، بهدف الحصول على تنازلات أحادية الجانب.

وأضاف لافروف: "يفرض الجانب الأمريكي في الوقت الراهن، متذرعا بنقص الموظفين، القيود بشكل مصطنع على عملية إصدار تأشيرات للروس غير المهاجرين".

وأعرب الوزير عن ثقته في أن "واشنطن تقوم بذلك بهدف المساومة للحصول على تنازلات أحادية الجانب من روسيا".

وأشار لافروف إلى أن " الوضع لا يزال، للأسف صعبا".

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وذكر لافروف أن الجانب الأمريكي "قام اعتبارا من 12 مايو 2021، بتعليق إصدار التأشيرات غير الدبلوماسية. لكنه احتفظ بالحق في النظر في الطلبات المتعلقة بالحالات الطارئة".

وشدد لافروف على أن الجانب الروسي، يثير باستمرار موضوع ضرورة تطبيع عملية إصدار التأشيرات بين الدولتين. وقال: "ولكن على خلفية تدهور الوضع في العلاقات الثنائية، من المستبعد أن تعمد واشنطن لتخفيف سياسة التأشيرات الحالية".

وشدد وزير الخارجية الروسي، على عدم وجود ما يمنع السفارة الأمريكية في موسكو، من استخدام حصتها من الموظفين البالغة 455 شخصا لكي يستقر عمل خدمتها القنصلية.

المصدر: نوفوستي