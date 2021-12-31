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الأمم المتحدة ترحب بالمحادثة بين بوتين وبايدن

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الأمم المتحدة ترحب بالمحادثة بين بوتين وبايدن
Sputnik
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قالت فلورنسا سوتو نينو مساعدة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن هذه المنظمة العالمية ترحب بالحوار بين الدول الأعضاء فيها.

وأضافت ممثلة الأمم المتحدة، خلال تعليقها على المحادثة الهاتفية التي جرت الليلة الماضية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن: "نحن نرحب دائما، بالحوار بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

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ويشار إلى أن الرئيس بوتين، تحدث بالهاتف الليلة الماضية مع نظيره الأمريكي. وتركز الحديث الذي دام 50 دقيقة، حول إطلاق المفاوضات المتعلقة بالضمانات الأمنية لروسيا.

في وقت سابق، نشرت الخارجية الروسية، مسودات اتفاقيات مع الولايات المتحدة واتفاقيات مع الناتو بشأن الضمانات الأمنية.

المصدر: نوفوستي

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