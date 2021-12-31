المكسيك تسجل 153 وفاة جديدة بكوفيد-19 وإجمالي الضحايا يلامس الـ300 ألف
Reuters JOSE LUIS GONZALEZ
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الخميس تسجيل 153 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي ضحايا الفيروس في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 299 ألفا و285 حالة.
كما سجلت السلطات الصحية المكسيكية 8024 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى ثلاثة ملايين و969 ألفا و686 حالة.
وسبق لوزارة الصحة وأعلنت أن من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا في البلاد أعلى بكثير.
المصدر: رويترز
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