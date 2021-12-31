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"سي إن إن": وزير الخارجية السعودي ونظيره الإسرائيلي شاركا في لقاء افتراضي حول "أوميكرون" (صورة)

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RT
وزيري الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والإسرائيلي يائير لابيد
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ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية يوم الخميس أن وزيري الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والإسرائيلي يائير لابيد شاركا قبل أسبوع بلقاء افتراضي استضافته الخارجية الأمريكية حول "أوميكرون".

وأضافت الشبكة الأمريكية أنه كان لقاء نادرا يشارك فيه البلدان اللذان لا يقيمان علاقات دبلوماسية بينهما.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع عدة وزراء خلال اجتماع عقد يوم 21 ديسمبر، فيما لم تحدد الوزارة الدول التي شاركت في اللقاء الافتراضي.

وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في تغريدة على "تويتر" أن وزراء خارجية اليابان والهند والمكسيك وأستراليا وألمانيا ودول أخرى شاركوا في الاجتماع، لكنه لم يشر إلى السعودية.

من جانبها، لم تدل السعودية بأي تصريح علني بهذا الصدد، لكن مسؤولا سعوديا قال لشبكة CNN إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان شارك في الاجتماع الافتراضي مع بلينكن وآخرين.

ونشر السفير الصيني لدى الولايات المتحدة تشين غانغ لقطة شاشة للاجتماع الافتراضي على "تويتر" الأسبوع الماضي، أظهرت حضور الأمير فيصل ولابيد، إلى جانب مجموعة من الدبلوماسيين الآخرين.

في نوفمبر 2020، قال عضو في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الزعيم الإسرائيلي التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم السعودية، وسرعان ما نفى السعوديون حدوث مثل هذا الاجتماع.

المصدر: شبكة "سي إن إن" الأمريكية

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