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"واشنطن بوست": بايدن سيؤكد لبوتين أن واشنطن سترد بالعقوبات على أي هجوم على أوكرانيا

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Reuters The White House/Handout
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قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إن الرئيس جو بايدن سيؤكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الاتصال الهاتفي اليوم أن واشنطن سترد بالعقوبات على أي هجوم على أوكرانيا.

وأشار المسؤول حسب "واشنطن بوست" إلى أن بايدن سيؤكد أن "الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما بالجهود الدبلوماسية، لكن ردها على التدخل اللاحق في أوكرانيا سيشمل العقوبات الاقتصادية وتعزيز قدرات الناتو وتقديم المساعدات لأوكرانيا".

ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله: "أعتقد ن الزعيمين يثقان بأن هناك قيمة حقيقية للتواصل المباشر بينهما، ونحن في هذه اللحظة في أزمة مستمرة منذ عدة أسابيع نظرا للحشد العسكري الروسي".

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ومن المقرر أن يجري الرئيسان بوتين وبايدن ثاني اتصال لهما خلال شهر اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن يبحثا الوضع حول أوكرانيا على خلفية تقديم روسيا لواشنطن وحلف الناتو مقترحاتها للأمن الأوروبي، حيث تطالب موسكو بضمانات أمنية وعدم توسع الناتو شرقا.

المصدر: "واشنطن بوست"

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