إسرائيل تباشر تطعيم الفئات الأكثر ضعفا بجرعة رابعة ضد كورونا
AP
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أجازت إسرائيل التطعيم بجرعة رابعة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19، لتصبح بذلك أول دولة تقدم على مثل هذه الخطوة لمنع تفشي متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.
وأعلن ناحمان آش مدير عام وزارة الصحة القرار في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء الخميس.
وقال إن القرار يستند إلى بحث مبكر وأن المسؤولين سينظرون في توسيع نطاق الجرعة الرابعة لتشمل المزيد من الفئات.
المصدر: أ ب
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