البابا فرنسيس يلغي زيارته التقليدية لمغارة الميلاد في روما
Reuters
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ألغى البابا فرنسيس زيارته التقليدية في رأس السنة الجديدة لمغارة الميلاد في ساحة القديس بطرس في روما على خلفية ازدياد الإصابات بكوفيد-19.
وعادة ما يستقبل المؤمنون البابا لدى زيارته مغارة الميلاد يوم 31 ديسمبر بعد أن يترأس صلاة نهاية العام.
لكن الفاتيكان أشار إلى أن "الحدث لن يقام لتجنب التجمعات وبالتالي خطر انتقال عدوى كوفيد-19".
وأقام البابا فرنسيس أمس الأربعاء جلسته العامة الأسبوعية كالمعتاد في قاعة بولس السادس الضخمة في الفاتيكان مع وضع الحاضرين كمامات واحترام التباعد الاجتماعي.
وتواجه إيطاليا زيادة حادة في عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون".
المصدر: أ ف ب
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