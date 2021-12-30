اليابان.. وفاة المشتبه به في حريق أودى بحياة 25 شخصا بعيادة للطب النفسي

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة باليابان (إن.إتش. كيه) إن المشتبه به في إشعال حريق أودى بحياة 25 شخصا بعيادة للطب النفسي بمدينة أوساكا هذا الشهر توفى في المستشفى اليوم الخميس.

وكان الرجل البالغ من العمر 61 عاما في حالة حرجة، وقالت الشرطة إن الحريق اندلع عندما أحضر الرجل، الذي يعتقد أنه أحد المرضى، حقيبة بها سائل قابل للاشتعال في العيادة ووضعها أمام المدفأة وركلها بقدمه.

المصدر: رويترز