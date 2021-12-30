بيسكوف: تصريحات سلطات كييف تؤكد عدم وجود حشود روسية على الحدود

لفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الانتباه إلى تصريحات ممثلي قيادة أوكرانيا بأنهم لا يسجلون أي حشد ضخم للقوات الروسية بالقرب من الحدود.

وقال ممثل الكرملين: "نحن نتحدث عن الأراضي الروسية. بالطبع تنقل قواتنا المسلحة على أراضينا، هو أمر يخصنا فقط. كما تعلمون توجد آراء مختلفة حول هذا الموضوع. على سبيل المثال، يؤكد بعض ممثلي القيادة الأوكرانية أنهم لا يسجلون أي حشد استثنائي للقوات الروسية بالقرب من الحدود، بالقدر الذي يمكن أن يثير قلق الأوكرانيين. يجب أن تؤخذ هذه التصريحات بالاعتبار كذلك".

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في وقت سابق، أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، أن سلطات بلاده لا تلاحظ تركيزا كبيرا للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

وقال رومان كوستينكو سكرتير لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني، إنه لا يوجد اليوم سبب جدي، للاعتقاد بأن روسيا ستغزو أوكرانيا.

المصدر: تاس