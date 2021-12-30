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الخارجية الروسية: زيلينسكي بات بنفسه تهديدا لأوكرانيا

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الخارجية الروسية: زيلينسكي بات بنفسه تهديدا لأوكرانيا
Sputnik
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، بات يشكل تهديدا لبلاده، ووصل مستوى تفكك الشعب الأوكراني وتنافره إلى أبعاد كارثية.

وأضافت زاخاروفا، لدى تعليقها على استراتيجية أمن المعلومات التي أقرها زيلينسكي والتي بموجبها تعتبر السياسة الإعلامية الروسية بمثابة تهديد للدول الديمقراطية: "يبدو لي أن زيلينسكي نفسه أصبح يمثل تهديدا لكل من كييف والدول الأوروبية الأخرى، بما في ذلك في سياق الحفاظ على المبادئ والأسس الديمقراطية".

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وقالت زاخاروفا، إن "انقسام الشعب الأوكراني وصل بالفعل إلى أبعاد كارثية".

المصدر: نوفوستي

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