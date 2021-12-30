سفينة حربية إندونيسية تسحب زورقا للاجئي الروهينغا

قامت سفينة تابعة للبحرية الإندونيسية بسحب قارب يقل 120 من الروهينغا إلى الميناء بعد أن جرفته الأمواج لأيام قبالة سواحل إقليم آتشيه في أقصى شمال البلاد، حسبما قال مسؤول بالبحرية.

وقال الناطق باسم قيادة الأسطول البحري الغربي، الكولونيل لا أودي م. هوليب، إن سفينة تابعة للبحرية سحبت القارب المتعطل صباح اليوم الخميس من موقعه على بعد حوالي 85 كيلومترا قبالة ساحل بيروين، وهي منطقة في آتشيه، باتجاه ميناء كروينغ جيوكويه في منطقة لوكسوماوي المجاورة.

وقال هوليب إن الأمواج العالية وسوء الأحوال الجوية أعاقت عملية الإنقاذ وإن السفينة التابعة للبحرية كانت تتحرك بسرعة 5 عقدة في الساعة لكن من المتوقع أن ترسو في وقت لاحق اليوم، مضيفا: "نأمل أن يسمح لنا تحسن الطقس اليوم بإنقاذهم بأمان".

وبدأت جهود إنقاذ ركاب القارب، ومعظمهم من النساء والأطفال، بعد أن قالت الحكومة الإندونيسية أمس الأربعاء إنها سوف تسمح لهم بالرسو لأن الظروف على متن القارب كانت خطيرة جدا.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها جاهزة لمساعدة الحكومة الإندونيسية والمجتمع المحلي في الاستعداد لاستقبال الروهينغيا، بما في ذلك إنشاء مراكز للحجر الصحي بما يتماشى مع بروتوكولات الصحة العامة الدولية في ظل الجائحة.

المصدر: AP