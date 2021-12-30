طهران تؤكد متابعتها لأوضاع الرعايا الإيرانيين التسعة المفقودين في تركيا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تتابع وضع الرعايا الإيرانيين التسعة المفقودين في تركيا، من خلال السفارتين الإيرانيتين في تركيا وسوريا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في معرض استعراضه الإجراءات المتخذة بشأن وضع الرعايا الإيرانيين التسعة المفقودين، "أننا نتابع هذه القضية بجدية من خلال السفارتين الإيرانيتين في تركيا وسوريا".

وتداولت بعض وسائل الإعلام ، في سبتمبر الماضي أنباء عن احتجاز الشرطة التركية تسعة مواطنين إيرانيين وتسليمهم إلى جماعات إرهابية في شمال سوريا. كما ورد في بعض وسائل الإعلام، أن هؤلاء الأشخاص التسعة هم من منطقة هورامان ومدينة باوه.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" فإن هؤلاء الأشخاص التسعة كان تواجدهم في تركيا بهدف الحصول على اللجوء في هذا البلد، وبعد اعتقالهم من قبل الحكومة التركية، عرفوا عن أنفسهم بأنهم "أكراد سوريون" وسلمتهم الحكومة التركية إلى الجماعات الإرهابية في سوريا. حتى خلال هذه الفترة كانت هناك شائعات بأن الجماعات الإرهابية قد اتصلت بأسر هؤلاء الأشخاص وطالبت بمبلغ 2000 دولار مقابل الإفراج عن كل واحد منهم.

المصدر: "فارس"