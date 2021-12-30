بوتين لبايدن: بإمكاننا المضي قدما في تطوير حوار فعال بين روسيا والولايات المتحدة

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة إلى نظيره الأمريكي جو بايدن، على أهمية تعزيز التعاون بين موسكو وواشنطن، مبديا قناعته بقدرة الزعمين في المضي قدما في هذا السبيل.

وأشار بوتين، في رسالة تهنئة بعث بها إلى بايدن بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة إلى أن روسيا والولايات المتحدة تتحملان قدرا خاصا من المسؤولية عن الحفاظ على الاستقرار الدولي والإقليمي، ولذلك بإمكانهما ومن واجبها "التعامل على نحو بناء وتوحيد مساعيهما في مواجهة التحديات والتهديدات المتعددة التي تواجهها البشرية".

ونقلت الرئاسة الروسية (الكرملين) عن بوتين قوله في الرسالة: "أنا على قناعة بأننا، تطويرا للاتفاقات المبرمة خلال قمتنا في جنيف في يونيو الماضي، نستطيع المضي قدما وتطوير حوار روسي-أمريكي فعال مبني على الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح القومية لبعضنا البعض".

ونشرت هذه الرسالة قبل ساعات من المكالمة الهاتفية التي من المقرر أن تجري مساء اليوم بين بوتين وبايدن.

المصدر: RT