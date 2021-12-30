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مرشح رئاسي في كوريا الجنوبية يتعهد بالسعي للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية

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مرشح رئاسي في كوريا الجنوبية يتعهد بالسعي للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية
Reuters
لي جيه-ميونغ، المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية
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قال المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية إنه سيسعى للحصول على دعم الولايات المتحدة لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية.

وقال لي جيه-ميونغ، في مقابلة إنه سيعمل على إقناع الولايات المتحدة بـ"الفوز بمساعدة دبلوماسية وتكنولوجية لإطلاق غواصات تعمل بالطاقة النووية، والتي يمكن أن تعمل بهدوء أكثر لفترات أطول"، وسط دعوات متجددة لبناء واحدة في الجيش والبرلمان بعد أن اختبرت كوريا الشمالية إطلاق صاروخ جديد من غواصة في أكتوبر.

واستشهد لي بالاتفاق الذي أبرمته أستراليا في إطار شراكة أمنية ثلاثية مع الولايات المتحدة وبريطانيا (AUKUS) في سبتمبر لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، مشيرا إلى أنه "من الضروري للغاية بالنسبة لنا الحصول على هذه الغواصات.. يمكننا بالتأكيد إقناع الولايات المتحدة، وعلينا ذلك".

ورفض فكرة طلب المساعدة من فرنسا أو أي دولة أخرى، قائلا: "الأمر يتعلق بما إذا كنا سنحافظ على الصفقة مع واشنطن أم لا، وما إذا كان بإمكاننا إقناعهم أم لا".

المصدر: "الغارديان"

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