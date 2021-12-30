مستشار النمسا السابق بمرتب جديد يزيد عن السابق بـ 200 ألف يورو

أكد المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس لقناة "OE24" التلفزيونية النمساوية أنه سيعمل في الولايات المتحدة في شركة الملياردير والمستثمر بيتر ثيل المقرب من دونالد ترامب.

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وأفيد بأن المستشار النمساوي السابق سيبدأ وظيفته الجديدة في الولايات المتحدة في شركة ثيل كابيتال في فبراير كـ"استراتيجي عالمي".

يشار إلى أن رئيس الشركة، بيتر ثيل، هو ملياردير ومستثمر جمهوري معروف، ومؤيد قديم للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فيما ذكرت القناة التلفزيونية أن كورتس وثيل كان التقيا في عام 2017 في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وسيكون راتب كورتس في الشركة الأمريكية أعلى بكثير من راتب المستشار النمساوي، وحسب تقديرات لمطلعين، قد يتجاوز دخله السنوي المستقبلي 500 ألف يورو، وهو أعلى بما يقرب من 200 ألف من راتبه كرئيس للحكومة النمساوية.

وكان سيباستيان كورتس قد استقال في أكتوبر الماضي من منصب المستشار، في ضوء تحقيق لمكافحة الفساد، وفي ديسمبر، أعلن تقاعده النهائي من السياسة.

المصدر: نوفوستي