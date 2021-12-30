انفجار لغم على الحدود بين الكوريتين

قال مسؤول عسكري في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن أحد أفراد الخدمة العسكرية أصيب بجروح في انفجار لغم أرضي بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية.

وانفجر فتيل لغم كلايمور الموجه المضاد للأفراد في قاعة الجيش في خط المواجهة في يانغ-غو على بعد 175 كيلومترا شمال شرق سيئول، عندما كانت القوات تفحص معداتها.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الجندي يتلقى حاليا علاجا طبيا ولا تشكل إصابته تهديدا لحياته على ما يبدو، مشيرا إلى أن الجيش يقوم بالتحقيق في السبب الدقيق للحادث.

المصدر: "يونهاب"