الصين تدين الانتقادات الغربية لإغلاق موقع إخباري مستقل في هونغ كونغ

دانت بكين اليوم الخميس، الانتقادات التي صدرت عن دول غربية بعد إغلاق إحدى وسائل الإعلام المستقلة في هونغ كونغ وتوقيف عدد من الصحافيين، ووصفتها بأنها "غير مسؤولة".

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جاء ذلك بعدما انتقد الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة الأربعاء إغلاق الصحيفة الإلكترونية "ستاند نيوز" الإعلامية في هونغ كونغ واعتقال سبعة من موظفيها.

وندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعمليات الإغلاق الأخيرة لوسائل إعلام مستقلة في هونغ كونغ، معتبرا أن مثل هذه الأفعال تقوض سمعة المركز المالي العالمي الذي تحكمه الصين.

وصباح اليوم الخميس وجهت سلطات هونغ كونغ تهمة "إثارة الفتنة" إلى اثنين من الذين تم توقيفهم أمس.

وقالت الشرطة في بيان إن شرطة الأمن الوطني "اتهمت رسميا رجلين يبلغان من العمر 34 و 52 عاما ووسيلة إعلامية الكترونية بالتآمر لنشر منشور مثير للفتنة"، دون الكشف عن هويتيهما.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنهما رئيس تحرير موقع "ستاند نيوز" باريك لام وسلفه شونغ بوي كوين اللذين أوقفا الأربعاء مع خمسة أشخاص آخرين مرتبطين بـ"ستاند نيوز".

المصدر: أ ف ب