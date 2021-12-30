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إغلاق الجسور والطرق وسط العاصمة السودانية

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إغلاق الجسور والطرق وسط العاصمة السودانية
Reuters
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أفاد مراسل RT بإغلاق الجسور والطرق وسط الخرطوم تزامنا مع مظاهرة 30 ديسمبر، مشيرا أيضا إلى قطع شبكة الإنترنت عن الهواتف المحمولة بشكل كامل.

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وكانت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع السوداني، قد أعلنت إغلاق "كافة الجسور بولاية الخرطوم أمام حركة السير عدا جسري الحلفايا وسوبا من مساء يوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة أمن ولاية شمال دارفور السودانية، فرض حظر التجوال في الولاية يوميا بدءا من السادسة من مساء يوم الأربعاء وحتى الخامسة صباحا.

وأوضحت وكالة الأنباء السودانية أن الإعلان جاء على خلفية عمليات نهب واسعة طالت عصر ومساء الثلاثاء مخازن برنامج الغذاء العالمي في الفاشر، "والتي تم محوها من الوجود بمحتوياتها بأعمال نهب وحرق".

المصدر: RT

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