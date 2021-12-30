طائرة أمريكية تهبط اضطراريا في مطار بن غوريون

هبطت طائرة تابعة لشركة "دلتا" الأمريكية اضطراريا في مطار بن غوريون، بعد أن أبلغت عن عطل فيها قبيل وصولها إلى تل أبيب.

وبحسب المعلومات فإن الطائرة كانت قادمة برحلة من مدينة نيويورك الأمريكية وعلى متنها 37 راكبا، وقد هبطت بسلام في المطار بعد تعرضها لخلل.

وبحسب وسائل إعلامية إسرائيلية، فقد تم إعلان حالة الطوارئ في المطار، بينما هرعت فرق الإنقاذ إلى الموقع.

المصدر: "جيروزاليم بوست"