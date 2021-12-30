"طالبان": المحادثات مع تركيا وقطر بشأن تشغيل المطارات مستمرة

أكدت المتحدث الرسمي باسم حكومة "طالبان" في أفغانستان ذبيح الله مجاهد أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع أنقرة والدوحة بشأن تشغيل المطارات في البلاد.

وقال مجاهد في تصريح صحفي أمس الأربعاء: "لا تزال المحادثات جارية مع تركيا وقطر بشأن المطارات"، مضيفا أن الرحلات الخارجية ستستأنف "بجودة أعلى من ذي قبل".

مجاهد: له ترکیې او قطر هېوادونو سره د هوايي ډګرو په تړاوو لاهم خبرې روانې دي او بهرنۍ الوتنې به له پخوا هم په لوړ کیفیت پیل شي. pic.twitter.com/NbiwoHbCIf — Ahmadullah Muttaqi (@Ahmadmuttaqi01) December 29, 2021

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جاء ذلك بعدما نفت السلطات الأفغانية صحة الأنباء عن توصلها إلى اتفاق مع قطر وتركيا بشأن تشغيل المطارات الدولية في البلاد.

والاثنين أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو توقيع "مذكرة تفاهم" في الدوحة تشمل إدارة مطار كابل وأربعة مطارات أخرى في أفغانستان.

ولفت تشاووش أوغلو إلى أن الإمارات التي كانت تدير الجزء المدني من مطار كابل قبل استيلاء "طالبان" على السلطة في أغسطس، مهتمة أيضا بالانضمام إلى شركات الطيران التركية والقطرية في عملية إدارة المطارات.

المصدر: RT + وسائل إعلام تركية