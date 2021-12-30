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أستراليا.. متظاهرون يضرمون النار في مبنى البرلمان السابق في كانبيرا

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أستراليا.. متظاهرون يضرمون النار في مبنى البرلمان السابق في كانبيرا
المصدر: تويتر
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أقدم عدد من المتظاهرين الأستراليين، اليوم الخميس، على إضرام النار في مبنى البرلمان السابق في العاصمة كانبيرا لفترة وجيزة.

وقالت الشرطة الأسترالية إن متظاهرين أحرقوا مبنى البرلمان السابق في العاصمة كانبيرا لفترة وجيزة، خلال مظاهرة للمطالبة بسيادة السكان الأصليين.

ولم يصب أحد في الحريق الذي اندلع في الأبواب الأمامية لمبنى البرلمان القديم قبل إخماده.

وقال مراقبون إن بعض المتظاهرين عرفوا عن أنفسهم بأنهم جزء من جماعات مناهضة للحكومة و"مواطنون ذوو سيادة".

وأدان رئيس الوزراء سكوت موريسون أعمال العنف، قائلا: "هذه ليست الطريقة التي تعمل بها أستراليا".

وقال: "أشعر بالاشمئزاز والذهول من السلوك الذي اتبعه بعض الأستراليين".

وعلى الأثر، تم إجلاء العمال داخل المبنى التراثي بسرعة بمجرد اندلاع الحريق.

هذا وندد نواب حكوميون بالهجوم، ووصفه كثيرون بأنه "هجوم على الديمقراطية".

وكتب نائب رئيس الوزراء بارنابي جويس على موقع "تويتر": "إضرام النار في مبنى ليس احتجاجا قانونيا، إنه جريمة خطيرة".

المصدر: BBC

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