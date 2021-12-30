بلينكن: إغلاق وسائل إعلامية مستقلة يقوض مصداقية هونغ كونغ

ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعمليات الإغلاق الأخيرة لوسائل إعلام مستقلة في هونغ كونغ، معتبرا أن مثل هذه الأفعال تقوض سمعة المركز المالي العالمي الذي تحكمه الصين.

وقال بلينكن في بيان له الأربعاء إنه "بإسكات وسائل الإعلام المستقلة، تقوض جمهورية الصين الشعبية والسلطات المحلية مصداقية هونغ كونغ وقدرتها على الاستمرار"، مشددا على أن "حكومة واثقة من نفسها ولا تخاف الحقيقة تقوم باحتضان الصحافة الحرة".

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وأضاف بيان بلينكن "ندعو جمهورية الصين الشعبية وسلطات هونغ كونغ إلى الكف عن استهداف وسائل الإعلام الحرة والمستقلة في هونغ كونغ، والإفراج الفوري عن الصحافيين والمسؤولين الإعلاميين الذين اعتقلوا ووجهت اليهم اتهامات بدون وجه حق".

وأعلن موقع "ستاند نيوز" الإخباري الأربعاء وقف خدمته بعدما داهمت شرطة هونغ كونغ مكتبه حيث أوقفت سبعة موظفين حاليين وسابقين.

و"ستاند نيوز" هي ثاني وسيلة إعلامية في هونغ كونغ تستهدفها الشرطة بعد صحيفة "آبل دايلي" التي أغلقت أبوابها في يونيو إثر تجميد السلطات لأصولها بموجب قانون الأمن القومي.

ونددت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أيضا بالاعتقالات في هونغ كونغ التي طالت دينيز هو الناشطة التي ولدت في هونغ كونغ ونشأت في كندا.

وقالت جولي: "نشعر بقلق عميق حيال الاعتقالات في هونغ كونغ لموظفين وأعضاء مجلس إدارة حاليين وسابقين في ستاند نيوز، ومن ضمنهم المواطنة الكندية والناشطة دينيز هو".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على زعماء هونغ كونغ وقلصت الوضع الخاص الممنوح لها بموجب القوانين الأمريكية بعد أن مضت بكين قدما في فرض قوانين أمنية متشددة.

المصدر: أ ف ب