 
مباشر

بايدن يطلب من المحكمة العليا النظر في سياسات ترامب الخاصة بالهجرة

أخبار العالم

بايدن يطلب من المحكمة العليا النظر في سياسات ترامب الخاصة بالهجرة
Reuters JONATHAN ERNST
المحكمة العليا الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2kw

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من المحكمة العليا يوم الأربعاء أن تنظر فيما إذا كان من الضروري أن تستمر بمواصلة تطبيق سياسات إدارة دونالد ترامب في مجال الهجرة.

وكانت سياسات ترامب المعروفة إعلاميا بـ"ابقوا في المكسيك"، قد أدت إلى بقاء عشرات الآلاف من المهاجرين في المكسيك، وهم في انتظار تسوية حالاتهم من قبل سلطات الهجرة الأمريكية.

إقرأ المزيد
واشنطن تعلن لم شمل 100 عائلة كانت إدارة ترامب قد فصلت أفرادها عند الحدود مع المكسيك
واشنطن تعلن لم شمل 100 عائلة كانت إدارة ترامب قد فصلت أفرادها عند الحدود مع المكسيك

وحاول الرئيس الديمقراطي جو بادين التخلي عن سياسات ترامب في هذا المجال بعد أن تولى منصب الرئاسة في يناير الماضي.

ورفعت ولايتا تكساس وميزوري دعاوى قضائية ضد سياسات بايدن، وأصدر قاض فدرالي حكما بالعودة إلى سياسات ترامب، ووافقت عليه محكمة الاستئناف في وقت سابق من الشهر.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا