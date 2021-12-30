بايدن يطلب من المحكمة العليا النظر في سياسات ترامب الخاصة بالهجرة

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من المحكمة العليا يوم الأربعاء أن تنظر فيما إذا كان من الضروري أن تستمر بمواصلة تطبيق سياسات إدارة دونالد ترامب في مجال الهجرة.

وكانت سياسات ترامب المعروفة إعلاميا بـ"ابقوا في المكسيك"، قد أدت إلى بقاء عشرات الآلاف من المهاجرين في المكسيك، وهم في انتظار تسوية حالاتهم من قبل سلطات الهجرة الأمريكية.

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وحاول الرئيس الديمقراطي جو بادين التخلي عن سياسات ترامب في هذا المجال بعد أن تولى منصب الرئاسة في يناير الماضي.

ورفعت ولايتا تكساس وميزوري دعاوى قضائية ضد سياسات بايدن، وأصدر قاض فدرالي حكما بالعودة إلى سياسات ترامب، ووافقت عليه محكمة الاستئناف في وقت سابق من الشهر.

المصدر: "رويترز"