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إدانة مساعدة الملياردير الأميركي الراحل جيفري إبستين بتهمة الإتجار بالجنس

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إدانة مساعدة الملياردير الأميركي الراحل جيفري إبستين بتهمة الإتجار بالجنس
AFP HANDOUT / US DISTRICT COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK
غيلاين ماكسويل ورجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين
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توصلت هيئة محلفين أميركية إلى أن سيدة المجتمع البريطانية غيلاين ماكسويل مذنبة بتهمة تجنيد قاصرات وتهيئتهن ليتم الاعتداء عليهن جنسيا من قبل رجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين.

ودانت الهيئة، يوم الأربعاء، ماكسويل بخمس من ست تهم وجهت إليها، بينها التهمة الأخطر وهي استغلال فتيات قاصرات للإتجار بالجنس. 

ويرجح أن تقضي معاونة إبستين وابنة قطب الصحافة البريطانية الراحل روبرت ماكسويل البالغة 60 عاما بقية عمرها في السجن. 

وتبلغ عقوبة التآمر لاستخدام فتيات قاصرات للإتجار بالجنس السجن 40 عاما كحد أقصى، وبقية التهم تتراوح عقوبتها من 5 إلى 10 سنوات. 

وخلال المحاكمة، قالت اثنتان من ضحايا إبستين إنهما كانتا في الرابعة عشرة عندما عملت ماكسويل على تهيئتهما للعناية به وتدليكه قبل أن ينتهي الأمر باعتداء جنسي من قبله. 

المصدر: "أ ف ب"

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