طهران تعلن أنها ستتراجع عن إجراءات نووية بعد رفع العقوبات عنها

قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، إن طهران ستتراجع عن الإجراءات النووية التي اتخذتها ردا على خروج واشنطن من الاتفاق النووي بعد التحقق من رفع العقوبات عمليا على الأرض.

وأضاف باقري كني أن "مفاوضات فيينا ستستمر حتى يوم غد (اليوم) الخميس وبعدها ستتوقف لثلاثة أيام وتستأنف الاثنين القادم".

ونقلت وكالة الأبناء الإيرانية عن باقري كني أن "مراجعة مقترحات إيران بشأن التحقق والضمانات مدرجة على جدول الأعمال في مفاوضات فيينا، وجميع الوفود أكدت على أولوية بحث رفع العقوبات وآلية التحقق والضمانات".

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين أعلن الاثنين الماضي أن محادثات على مستوى لجان الخبراء في مباحثات فيينا ستنعقد لبحث رفع العقوبات المفروضة على طهران ومقترحات الأخيرة بشأن مسألتي التحقق والضمانات.

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وأكد على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على إيران، وتقديم ضمانات موضوعية وكافية من الجانب الآخر، خلال المفاوضات.

وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت، في مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة، ومجموعة الدول الست، (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا)، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

المصدر: "سبوتنيك"