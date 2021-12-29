ترجيح تأجيل مؤتمر اتفاقية حظر الأسلحة الذرية في نيويورك بسبب كورونا

يرجح أن يتم تأجيل مؤتمر دولي حول معاهدة نووية تاريخية تعود إلى حقبة الحرب الباردة بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة نيويورك الأميركية التي تستضيف المؤتمر.

وكان من المفترض أن يبدأ اجتماع لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية المبرمة عام 1970 في مقر الأمم المتحدة في 4 يناير 2022، بعد ما يقرب من عامين من التأجيل بسبب الجائحة.

ولكن مسؤولي الأمم المتحدة عبروا عن مخاوفهم من تفشي الفيروس، وقالوا إنه لا يمكن عقد مؤتمر حضوري، وإن المشاركين مترددون في المضي قدما بعقده في موعده.

وقال رئيس المؤتمر المعين غوستافو زلافينن في رسالة إنه سيتم تأجيل المؤتمر، إن لم يبلغه المشاركون بخلاف ذلك بحلول مساء اليوم الأربعاء.

المصدر: AP