وسائل إعلام: "طالبان" حولت سجنا في قندهار إلى مشفى لمدمني المخدرات

حولت حركة "طالبان" الحاكمة في أفغانستان سجنا في مدينة قندهار جنوبي البلاد إلى مركز لعلاج مدمني المخدرات، حسبما أفادت قناة "أريانا نيوز" التلفزيونية الأفغانية.

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وكشفت القناة، عبر موقعها الإلكتروني، أن السجن يضم حاليا، إلى جانب 1000 سجينا، نحو 800 من مدمني المخدرات، وقال أحدهم إنه سعيد بخدمات المركز العلاجي حيث يمكنه الحصول على ما يكفي من الطعام ليأكله.

ونقلت "أريانا نيوز" عن مسؤول في إدارة السجن قوله لوكالة "الأناضول فيديو نيوز" (AAVN): "قدمنا ​​لهم (للمدمنين) العديد من التسهيلات. لقد قمنا بتعيين مدرس خاص لتقديم المشورة لهم للإقلاع عن المخدرات. كما أنشأنا عيادة لهم نعالجهم فيها كل يوم. وإذا لم يتم علاجهم هنا فنأخذهم إلى مستشفى عام أو مستشفى آخر خاص للمدمنين. نحن نبذل قصارى جهدنا لجعلهم بصحة جيدة".

وبحسب التقديرات فهناك حوالي ثلاثة ملايين مدمن على المخدرات في جميع أنحاء أفغانستان، حيث شهدت زراعة الخشخاش انتشارا واسعا ويبقى الوصول إلى المخدرات سهلا.

المصدر: "أريانا نيوز"