كبير المفاوضين الإيرانيين: المحادثات النووية تسير بصورة جيدة

قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، إن المحادثات لإعادة إحياء الاتفاق النووي بجولتها الثامنة في العاصمة النمساوية فيينا "تسير بصورة جيدة".

ونقلت وكالة "إرنا" عن كني قوله إنه "كلما كان الطرف الآخر أكثر جدية واستعدادا لرفع العقوبات من خلال الآليات التي اقترحتها إيران، لا سيما فيما يتعلق بمسألتي التحقق من رفع الحظر والضمانات، سوف نقتصر زمن التوصل إلى اتفاق".

وأشار إلى أنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق، يجب على من انتهكه أي الولايات المتحدة، أن ترفع العقوبات أولا، وإيران سوف تعود عن خفض التزاماتها النووية بعد أن تتحقق الأمر".

ونقلت الوكالة عن تقارير وصلتها من فيينا أن عدد النقاط الخلافية بين أطراف التفاوض قد تقلصت مقارنة بالجولة السابقة وأصبحت عملية التفاوض أكثر سلاسة.

المصدر: "إرنا"