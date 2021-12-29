 
مباشر
عاجل
العاهل السعودي: لم نتوان ونتأخر في دعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967

كبير المفاوضين الإيرانيين: المحادثات النووية تسير بصورة جيدة

أخبار العالم

كبير المفاوضين الإيرانيين: المحادثات النووية تسير بصورة جيدة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2jb

قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، إن المحادثات لإعادة إحياء الاتفاق النووي بجولتها الثامنة في العاصمة النمساوية فيينا "تسير بصورة جيدة".

ونقلت وكالة "إرنا" عن كني قوله إنه "كلما كان الطرف الآخر أكثر جدية واستعدادا لرفع العقوبات من خلال الآليات التي اقترحتها إيران، لا سيما فيما يتعلق بمسألتي التحقق من رفع الحظر والضمانات، سوف نقتصر زمن التوصل إلى اتفاق".

وأشار إلى أنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق، يجب على من انتهكه أي الولايات المتحدة، أن ترفع العقوبات أولا، وإيران سوف تعود عن خفض التزاماتها النووية بعد أن تتحقق الأمر".

ونقلت الوكالة عن تقارير وصلتها من فيينا أن عدد النقاط الخلافية بين أطراف التفاوض قد تقلصت مقارنة بالجولة السابقة وأصبحت عملية التفاوض أكثر سلاسة.

المصدر: "إرنا"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا