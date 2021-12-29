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بلينكن يبحث مع زيلينسكي الأوضاع على الحدود الأوكرانية الروسية

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بلينكن يبحث مع زيلينسكي الأوضاع على الحدود الأوكرانية الروسية
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
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بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الأوضاع على الحدود الأوكرانية الروسية وتسوية النزاع في منطقة دونباس.

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وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن بلينكن أجرى الأربعاء اتصالا هاتفيا مع زيلينسكي حيث أكد له "الدعم الثابت من الولايات المتحدة لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها في وجه زيادة القوة العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية".

وأضاف برايس أن بلينكن وزيلينسكي ناقشا كذلك "الجهود الرامية إلى تسوية النزاع في شرق أوكرانيا والمفاوضات الدبلوماسية المرتقبة مع روسيا".

وتدعي الولايات المتحدة بإصرار أن روسيا تكثف أنشطتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا فيما تقول إنه يمكن أن يكون استعدادا للهجوم عليها دون تقديم أي أدلة على ذلك. 

وسبق أن قال الرئيس الأوكراني ومسؤولون غربيون إن روسيا حشدت نحو 100 ألف عسكري على الحدود مع أوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: RT

  

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