اليونان تشدد القيود على احتفالات رأس السنة لكبح انتشار كورونا

أعلنت اليونان أنه سيتم حظر الموسيقى في جميع الأماكن التجارية خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في إطار القيود التي تم الإعلان عنها استجابة لزيادة معدل الإصابات بكورونا.

وقال وزير الصحة، ثانوس بليفريس، خلال مؤتمر صحفي إن "أوميكرون هو الآن المتحور السائد فيما يتعلق بالإصابات الجديدة".

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقيود الجديدة، التي كان من مقررا في الأصل أن تدخل حيز التنفيذ في الثالث من يناير، في وقت مبكر صباح غد الخميس بعد أن ارتفع العدد اليومي للإصابات إلى ما يقرب من 22 ألف إصابة أمس الثلاثاء، أي أكثر من ضعف العدد القياسي الذي تم تسجيله في اليوم السابق.

وتشمل الإجراءات فرض وضع الكمامات عالية الحماية في المتاجر ووسائل النقل العام، وإجراء تغييرات على جداول العمل، والعمل من المنزل لموظفي الحكومة، وفرض قيود صارمة على سعة الملاعب الرياضية.

وسيتم إغلاق أماكن الترفيه في منتصف الليل اعتبارا من منتصف ليل الخميس، لكن سوف يسمح لها بالبقاء مفتوحة حتى الساعة الثانية صباحا ليلة رأس السنة الجديدة.

المصدر: AP