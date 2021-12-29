بعد سيبيريا.. آلاسكا تسجل ارتفاعا قياسيا بدرجات الحرارة

سجلت آلاسكا ارتفاعا قياسيا بدرجات الحرارة الدافئة، بلغت 67 درجة على مقياس فهرنهايت (19.4 درجة مئوية). ويأتي ذلك بعد أن أبلغت الأمم المتحدة عن ارتفاع قياسي بالحرارة في سيبيريا.

وبحسب خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية فإن درجة الحرارة هذه لم تقتصر على كسر الرقم القياسي المسجل بمقدار 9 درجات فحسب، بل وسجلت أيضا رقما قياسيا في درجات الحرارة اليومية، مشيرة إلى أنها أعلى درجة حرارة مسجلة في أي وقت بين 5 أكتوبر و21 أبريل.

In addition to setting a statewide record, #Kodiak obliterated the daily record by TWENTY degrees, It is the warmest temperature on record for anytime between October 5th and April 21st...meaning this would've set monthly records in Nov, Jan, Feb, and Mar as well.#AKwxpic.twitter.com/N5mU3S4lst — NWS Anchorage (@NWSAnchorage) December 27, 2021

هذا ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد بنهاية الأسبوع. وبحسب وزارة النقل في ألاسكا فإن الطرقات سيغطيها الجليد ولن تذوب قبل ارتفاع درجات الحرارة.

هذا وأعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، قبل حوالي الأسبوع، عن ارتفاع قياسي بدرجة الحرارة في سيبيريا، وبلوغ الحرارة هناك في العام الماضي 38 درجة مئوية (100.4 درجة فهرنهايت) وذلك خلال موجة الحر في صيف 2020.

المصدر: The Hill + RT