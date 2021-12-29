لابيد: اللقاء بين عباس وغانتس مهم لأمن إسرائيل ومكانتها الدولية

علق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، على اللقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قائلا إنه "مهم لأمن إسرائيل ومكانتها الدولية".

وقال لابيد في تغريدة على "تويتر": "الاجتماع بين غانتس وأبو مازن مهم لأمن إسرائيل ومكانتها الدولية. التنسيق الأمني ​​والمدني مع السلطة الفلسطينية ضروري لأمن إسرائيل ويقودها وزير الدفاع بشكل مسؤول ومهني".

לפגישת @gantzbe אבו מאזן יש חשיבות גם לבטחון ישראל וגם למעמדה הבינלאומי. התיאום הבטחוני והאזרחי עם הרש״פ חיוני לבטחון ישראל ומובל באחריות ומקצועיות בידי שר הבטחון. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) December 29, 2021

يذكر أن عباس التقى، ليلة الأربعاء، بغانتس، في منزل الأخير بضواحي تل أبيب.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن هذا هو ثاني لقاء بينهما منذ تشكيل الحكومة، بعد لقائهما في رام الله قبل نحو شهرين، كما يعد اللقاء الأول للرئيس الفلسطيني مع وزير دفاع إسرائيلي داخل إسرائيل منذ 2010.

وأضافت الهيئة أن الاجتماع بين الطرفين عُقد بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

المصدر: RT