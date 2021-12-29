استطلاع: أكثر من 50% من الأوكرانيين غير راضين عن أداء الرئيس زيلينسكي لواجباته

أعرب أكثر من 50% من الأوكرانيين عن استيائهم من أداء الرئيس فلاديمير زيلينسكي واجباته، وفقا لنتائج استطلاع نظمه معهد العلوم الاجتماعية والمجتمع المدني في كييف.

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وقال 55,6% من المستجوبين إنهم غير راضين عن أداء رئيس الدولة، فيما قال 32,2% إن نتائج عمله ليست جيدة ولا سيئة مقابل 4,5% أعربوا عن استحسانهم لعمله وامتناع 7,7% عن إبداء رأيهم بهذا الخصوص.

وأبان الاستطلاع الذي نظمه المعهد بطلب من شركة West market industrial الأمريكية في الفترة من 24 إلى 28 ديسمبر بمشاركة 3000 شخص، أن معظم الأوكرانيين (73,8%) على علم بالتحقيق الصحفي الذي تم إجراؤه على أساس "ملف باندورا"، والذي دل على ضلوع زيلينسكي في إنشاء شبكة من الشركات الخارجية، الأمر الذي أدى إلى فقدان الموازنة الأوكرانية ضرائب كبيرة.

كما أبان الاستجواب أن حوالي 71% من الأوكرانيين على علم بضلوع الشركات الخارجية المؤسسة من قبل زيلينسكي في تحويل مبالغ تقدر بـ 41 مليون دولار من مصرف "بريفات بنك" الذي كان رجل الأعمال الأوكراني إيغور كولومويسكي أحد مؤسسيه، وذلك وفقا للمواد المعروفة تحت اسم "ملف باندورا" وهي عبارة عن حوالي 11,9 مليون وثيقة نشر الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية في 3 أكتوبر الماضي مقتطفات منها وتلقي الضوء على الحسابات البنكية الخارجية لعدد من كبار السياسيين وغيرهم من المشاهير.

المصدر: "تاس"