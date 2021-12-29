الصحة العالمية: المرحلة الحادة من جائحة كورونا قد تنتهي في 2022

اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن المرحلة الحادة من جائحة "كوفيد-19" قد تنتهي في عام 2022 القادم، لكن فيروس كورونا لن يرحل حتى بعد ذلك.

وقال مدير البرامج الفنية للمنظمة، مايك رايان، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء: "المرحلة الحادة من الجائحة يمكن أن تنتهي في 2022، لكن الفيروس لن يرحل".

من جانه، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن انتشار المتحورين "دلتا" و"أوميكرون" لفيروس كورونا يسبب "طوفانا من الإصابات".

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة صحية مزمنة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وسجلت منظمة الصحة العالمية حتى الآن نحو 280 مليون إصابة بفيروس كورونا في العالم بينها حوالي 5.403 مليون حالة وفاة.

المصدر: "رويترز" + وكالات