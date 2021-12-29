الدنمارك تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة
Reuters /FW1F/Giles Elgood
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أعلنت السلطات الصحية الدنماركية، اليوم الأربعاء، تسجيل 23228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية يتم رصدها في البلاد منذ بدء الجائحة.
وتعود هذه الحصيلة القياسية بشكل أساسي إلى عدد كبير جدًا من الفحوص التي أُجريت بعد عيد الميلاد، إذ إن معدّل النتائج الإيجابية لا يزال شبه مستقر عند 12.3%، بحسب بيانات السلطات الصحية.
وكانت الدنمارك سجلت أعلى حصيلة إصابات يوم الاثنين المنصرم مع 16164 إصابة.
المصدر: "أ ف ب"
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