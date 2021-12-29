 
مباشر
عاجل
الصحة العالمية: المرحلة الحادة من جائحة كورونا قد تنتهي في 2022

الدنمارك تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

أخبار العالم

الدنمارك تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة
Reuters /FW1F/Giles Elgood
تدابير احترازية ضد كورونا في الدنمارك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2h5

أعلنت السلطات الصحية الدنماركية، اليوم الأربعاء، تسجيل 23228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية يتم رصدها في البلاد منذ بدء الجائحة.

وتعود هذه الحصيلة القياسية بشكل أساسي إلى عدد كبير جدًا من الفحوص التي أُجريت بعد عيد الميلاد، إذ إن معدّل النتائج الإيجابية لا يزال شبه مستقر عند 12.3%، بحسب بيانات السلطات الصحية. 

وكانت الدنمارك سجلت أعلى حصيلة إصابات يوم الاثنين المنصرم مع 16164 إصابة.

المصدر: "أ ف ب"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا