قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني: لدينا إشراف استخباراتي تام على المنطقة

أكد قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن "لديهم إشراف استخباراتي تام على المنطقة".

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وقال علي رضا تنكسيري: "اليوم..الجمهورية الإسلامية تسيطر على المنطقة بالكامل من خلال المتابعة والإشراف استخباراتي الذي يظهر قدراتنا"، لافتا إلى أن "استشهاد اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، بعث روح الشجاعة في نفوس مقاتلينا".



وأضاف تنكسيري: "الأعداء لا يقتربون من مياهنا، وفور دخولهم المنطقة يتوجهون لموانئ الدول العربية المحيطة بالخليج".

المصدر: "إيرنا"