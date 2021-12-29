كوريا الجنوبية: تمديد الحظر على دخول الأجانب من 11 دولة إفريقية

قررت الحكومة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، تمديد الحظر المفروض على دخول الأجانب إلى البلاد للإقامة قصيرة الأمد من 11 دولة إفريقية، لمدة 4 أسابيع أخرى.

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وقالت الحكومة إنه تم تمديد الحظر لمدة 4 أسابيع أخرى حتى يوم 3 فبراير القادم، لمنع تفشي سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أنها اتخذت هذا القرار بالنظر إلى الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بـ"أوميكرون" وإمكانية زيادة حالات الإصابة به من الخارج خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة وغيرها.

وتقيد حكومة كوريا الجنوبية دخول الأجانب القادمين من 11 دولة، وهي ناميبيا وجنوب إفريقيا وموزمبيق وليسوتو ومالاوي وبوتسوانا وإيسواتيني وزيمبابوي ونيجيريا وغانا وزامبيا.

ويمكن للمواطنين الكوريين والأجانب للإقامة طويلة الأمد دخول البلاد، غير أنه يطلب منهم الخضوع للحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام وإجراء اختبار PCR، كما ينبغي على الأشخاص القادمين من الدول الإفريقية الأخرى باستثناء 11 دولة، إجراء اختبار PCR في اليوم الأول من دخولهم.

من جهة أخرى، ستتوقف الحكومة عن بيع تذاكر جديدة للرحلات الجوية من سنغافورة إلى كوريا الجنوبية ابتداء من يوم 29 ديسمبر حتى يوم 20 يناير، لاحتواء تفشي أوميكرون.

المصدر: "يونهاب"