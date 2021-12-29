الجيش الإسرائيلي يرفض التعليق على تحركات الدفاع الجوي السوري

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لن يعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية القائلة بأن الدفاع الجوي السوري لم يتصد لمقاتلات إسرائيلية بسبب هبوط طائرة تابعة للقوات الروسية في قاعدة حميميم.

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وكان نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا، اللواء البحري، أوليغ جورافليوف قد صرّح في وقت سابق بأن قوات الدفاع الجوي السوري لم تدخل في معركة مع مقاتلتين إسرائيليتين من طراز "إف – 16" شنتا هجوما صاروخيا على ميناء اللاذقية، لأن طائرة تابعة لسلاح الجو الروسي كانت حينها في الأجواء تستعد للهبوط في مطار حميميم بمحيط هذه المدينة.

وبهذا الصدد قال الجيش الإسرائيلي لوكالة نوفوستي: "نحن لا نعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية".

وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، بدوره أعلن في وقت سابق أن "إسرائيل تريد أن تكون واثقة من أن الجيش الروسي، بغض النظر عما يحدث في سوريا، لن يُلحق به أي ضرر هناك، لكن إسرائيل لا تنوي تحمل الوجود الإيراني في سوريا".

وتعمل آلية للتنسيق وتفادي الصدام بين الجيشين الروسي والإسرائيلي منذ خريف عام 2015، وهي ترتكز على خط اتصال عملياتي بين قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا ومجمع كيريا للقيادة والأركان الإسرائيلي في تل أبيب.

وأصبحت آليات التنسيق التي يستخدمها الطرفان لتجنب الاشتباكات العرضية وغيرها من الحوادث، ذات أهمية خاصة بعد تدمير طائرة استطلاع "إيل-20" تابعة للقوات الجوية الروسية، التي أسقطها الدفاع الجوي السوري بطريق الخطأ في 17 أيلول، أثناء تصديه لغارة جوية اسرائيلية.

المصدر: نوفوستي