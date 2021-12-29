محكمة أمريكية تصدر حكما ثانيا بالسجن المؤبد في حق منفذ هجوم على كنيس سنة 2019

أصدرت محكمة فدرالية في الولايات المتحدة حكما ثانيا بالسجن مدى الحياة على الطالب جون إرنست، الذي نفذ هجوما مسلحا على كنيس يهودي في كاليفورنيا عام 2019 .

وقضت محكمة جنوب كاليفورنيا بأن الشاب الأمريكي البالغ من العمر 22 عاما الذي قتل امرأة وجرح 3 أشخاص آخرين، يجب أن يقضي عقوبة السجن مدى الحياة الصادرة في الحكمين الأول والثاني، كما ينص الحكم الفيدرالي على 30 سنة إضافية في السجن.

ولا يتمتع إرنست بإمكانية الإفراج المشروط، وكان قد أقر في السابق بأنه مذنب في صفقة مع الادعاء التي سمحت له بالإفلات من عقوبة الإعدام.

وفي أبريل 2019، أطلق إرنست النار على أشخاص تجمعوا خلال احتفال يهودي في كنيس بواي، وقتل امرأة وأصاب 3 أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات.

وأطلق ما لا يقل عن عشر طلقات من بندقية هجومية، قبل أن تتعطل بندقيته، ويفر من مكان الجريمة، لكنه أبلغ في وقت لاحق عن مكان وجوده واستسلم لضباط إنفاذ القانون، كما اعترف بمحاولة إشعال النار في مسجد كان ينام بداخله 7 رجال دين.

المصدر: نوفوستي