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إعلام: مقتل شخصين وإنقاذ 24 شخصا إثرغرق قارب مهاجرين في سواحل إزمير

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إعلام: مقتل شخصين وإنقاذ 24 شخصا إثرغرق قارب مهاجرين في سواحل إزمير
صورة أرشيفية تعبيرية
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أفادت وسائل إعلام تركية بوفاة شخصين وإنقاذ 24 شخصا إثرغرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل منطقة أورلا في إزمير التركية.

وبحسب صحيفة "حريت": "غرق قارب به مهاجرون غير شرعيين قبالة سواحل منطقة أورلا في إزمير. ونتيجة لعمليات البحث والإنقاذ التي قامت بها فرق خفر السواحل الجوية والبرية، تم العثور على جثتي مهاجرين، وتم إنقاذ 24 آخرين".

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يشار إلى أن طائرة ومروحية وزورقين ومجموعة غطس من خفر السواحل شاركوا في عملية الإنقاذ.

المصدر: نوفوستي

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